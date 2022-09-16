Луганск, , 12:16 — REGNUM В результате прогремевшего в здании Генпрокуратуры Луганской Народной Республики (ЛНР) взрыва, по предварительным данным, есть жертвы. Об этом 16 сентября сообщил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Свеча Gadini

«В центре Луганска, в здании ГП ЛНР, прогремел взрыв! По предварительным данным, есть жертвы», — написал он в своём сообщении.

Также Марочко уточнил, что в данный момент на месте взрыва ведут работы сотрудники аварийных и спасательных служб республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в здании Генеральной ЛНР в Луганске прогремел взрыв.