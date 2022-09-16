Саратов, 16 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Победивший на выборах губернатора Саратовской области Роман Бусаргин 16 сентября вступил в должность. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

t. me/pool_64 Инаугурация губернатора Саратовской области Романа Бусаргина

На церемонии инаугурации в доме правительства Саратовской области присутствовали полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернаторы Самарской области Дмитрий Азаров и Пензенской области Олег Мельниченко.

Накануне прошла официальная церемония регистрации избранного губернатора, было вручено временное удостоверение главы области.

Напомним, после обработки бюллетеней на должность губернатора Саратовской области избран Роман Бусаргин («Единая Россия»). Его поддержали 716 974 человека, или 72,55% голосов от общего количества избирателей.

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