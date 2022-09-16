Ижевск, , 12:14 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 13 участников преступного сообщества, четверо из которых являются несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в своем telegram-канале.

Банда Цитата из к/ф «Город бога». Реж. Фернанду Мейрелиш. 2002. Бразилия — Франция

Участники банды обвиняются в преступлениях по статьям об организации преступного сообщества, покушение на незаконные производство, сбыт и хранение наркотических средств, а также по статье о легализации (отмывании) денежных средств.

По данным следствия, обвиняемые вступили в преступное сообщество, которое занималось сбытом наркотически средств на территории Удмуртии. Они занимались доставкой, фасовкой и последующим сбытом наркотических средств, а также легализацией денежных средств, полученных в результате сбыта наркотиков путем приобретения имущества и проведения финансовых операций.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в Ижевске задержаны 22-летний студент одного из вузов Удмуртии и 23-летний повар ресторана, которые являются иностранными гражданами, по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре в сумке задержанных было обнаружено 40 свертков с наркотическим веществом синтетического происхождения.

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