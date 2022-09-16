Москва, 16 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия») считает необходимым принять дополнительные меры для борьбы с изготовлением нелегальной алкогольной продукции.

Kremlin.ru Максим Топилин

По его словам, на прошедшем заседании члены комитета обсудили вопросы по совершенствованию учета производства и оборота спиртосодержащих лекарственных средств.

«Цель — снизить их оборот для изготовления нелегальной алкогольной продукции. Так только за 8 месяцев 2022 г. изъято 5,5 млн. литров этилового спирта (!). Надо принимать меры!», — отметил Топилин в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты фракции ЛДПР в Госдуме внесли в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предлагается писать на этикетках алкогольных напитков предупреждение: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью! Алкоголь Вам враг!».