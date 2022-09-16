Бишкек, 16 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Азиатский банк развития намерен предоставить правительству Киргизии кредит в размере $10 млн (600 млн рублей) и грант на $20 млн (1,2 млрд рублей) на реализацию проекта по укрепления системы здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба представительства АБР в республике.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Часть денег планируют направить на модернизацию четырёх крупных лабораторий в двух самых крупных городах страны — Бишкеке и Оше, превратив их в ведущие национальные и субнациональные референс-лаборатории.

Другую часть потратят на развитие сети из шести лабораторий системы общественного здравоохранения и 11 клинико-диагностических лабораторий в Чуйской и Ошской областях, которые будут переоснащены в соответствии с современными стандартами качества и безопасности.

Также в рамках проекта запланировано обучение сотрудников этих лабораторных комплексов.