Грозный, 16 сентября 2022, 12:12 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ВСУ намеренно выбирают целями для нанесения ударов в Донбассе социальные объекты. Эти преступления киевский режим совершает с молчаливого одобрения США и стран Европы. Однако за каждого убитого гражданина ДНР и ЛНР придется отвечать, заявил глава северо-кавказского региона.
Он напомнил о событиях в городе Перевальске (ЛНР), где 14 сентября был обстрелян колледж, в котором в это время находились дети и учителя. Погибла пятнадцатилетняя студентка, еще шестеро учащихся и один преподаватель получили осколочные ранения.
Как отметил Кадыров, нацисты очевидно решили, что «раз преступления совершаются с молчаливого согласия Америки и Европы, то военный трибунал им не грозит».
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