Грозный, 16 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ВСУ намеренно выбирают целями для нанесения ударов в Донбассе социальные объекты. Эти преступления киевский режим совершает с молчаливого одобрения США и стран Европы. Однако за каждого убитого гражданина ДНР и ЛНР придется отвечать, заявил глава северокавказского региона.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Учитывая, что нацисты используют высокоточное артиллерийское оружие, у меня не остается никаких сомнений, что учебное заведение было намеренно выбрано в качестве цели. Мы уже неоднократно сталкиваемся с тем, что ВСУ регулярно наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, пытаясь запугать население», — написал Кадыров 16 сентября в своем телеграм-канале.

Он напомнил о событиях в городе Перевальске (ЛНР), где 14 сентября был обстрелян колледж, в котором в это время находились дети и учителя. Погибла пятнадцатилетняя студентка, еще шестеро учащихся и один преподаватель получили осколочные ранения.

Как отметил Кадыров, нацисты, очевидно, решили, что «раз преступления совершаются с молчаливого согласия Америки и Европы, то военный трибунал им не грозит».

«Смею вас разочаровать. Мы всех и каждого заставим расплатиться за гибель ни в чём не повинных людей. Мы не собираемся церемониться с ними. За каждую отнятую жизнь придется ответить!» — пригрозил Кадыров.