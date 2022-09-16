Москва, , 12:17 — REGNUM Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — внеблоковое объединение, которое открыто для взаимодействия со всеми остальными странами. Об этом президент России Владимир Путин заявил 16 сентября со время выступления на саммите ШОС.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, страны ШОС оказывают содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем. Эти проблемы появляются в результате системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики.

«Как было отмечено, в том числе президентом Казахстана, мы открыты для работы со всем миром. Наше объединение носит внеблоковый характер», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России также заявил о фундаментальных и необратимых трансформациях, которые наметились в мировой политике и экономике. Всё более отчётливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, отметил он.

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