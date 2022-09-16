Москва, 16 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — внеблоковое объединение, которое открыто для взаимодействия со всеми остальными странами. Об этом президент России Владимир Путин заявил 16 сентября со время выступления на саммите ШОС.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, страны ШОС оказывают содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем. Эти проблемы появляются в результате системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики.

«Как было отмечено, в том числе президентом Казахстана, мы открыты для работы со всем миром. Наше объединение носит внеблоковый характер», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России также заявил о фундаментальных и необратимых трансформациях, которые наметились в мировой политике и экономике. Всё более отчётливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, отметил он.

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