Москва, , 12:11 — REGNUM Очередная неудачная попытка вернуться за пределы уровня 95 долларов за баррель обернулась падением нефтяных цен на 3,5% по итогам торгов четверга, 15 сентября. Баррель нефти едва удержался над уровнем 90 долларов, который находится под угрозой перед выходными, поскольку покупатели не проявляют интереса к подешевевшим фьючерсам. Об этом 16 сентября сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Brent обвалилась наряду с фондовыми рынками, которые усилили снижение после предупреждений МВФ и Всемирного банка о надвигающейся мировой рецессии. Черное золото остается чувствительным к подобным сигналом из-за ухудшения перспектив спроса по мере ужесточения политики мировыми Центробанками во главе с ФРС.

Эксперт отметил, что дополнительное давление на нефть оказало укрепление доллара и доходности трежерис после выхода неплохих данных по розничным продажам, которые увеличивают вероятность более агрессивного повышения ставки ФРС на предстоящей неделе.

По его словам, отраслевая статистика тоже не способствовала росту Brent. Свежий отчет минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране выросли почти на 2,5 млн баррелей против прогноза падения на 1,8 млн. Запасы дистиллятов подскочили на 4,2 млн баррелей, а запасы бензина сократились на 1,77 млн баррелей. Добыча осталась на уровне 12,1 млн баррелей в сутки третью неделю подряд, отметил эксперт.

Переславский добавил, что Brent удерживается немногим выше 90 долларов, но значимого падения ниже этой отметки сейчас не ожидается, если, конечно, не появится значимый «медвежий» аргумент. На следующей неделе многое будет зависеть от ФРС — решения и тон Центробанка задаст тон мировым активам в целом, и в случае «ястребиного» повышения ставки нефть рискует усилить падение, сказал он.