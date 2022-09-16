Иркутск, 16 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Следственными органами ВМСУТ СК России глава одного из муниципальных образований Иркутской области обвиняется в контрабанде стратегически важных ресурсов, совершенной организованной группой, сообщает 16 сентября телеграм-канал СКР.

МВД Контрабанда леса

Установлено, что организованная группа в составе не менее трех человек, в которую входил глава одного из муниципальных образований Иркутской области, с ноября 2017 по февраль 2019 года под видом осуществления предпринимательской деятельности подала на Иркутский таможенный пост ФТС России документы о декларировании лесоматериалов общим объемом свыше 24 тыс. куб. м. общей стоимостью не менее 144 млн рублей.

В качестве обоснования законности ее приобретения приведены ложные сведения о ее приобретении у фирм, которые лесоматериалы им не поставляли и услуг распиловки не осуществляли. После этого лесоматериалы были незаконно перемещены через границу РФ в КНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях иркутские таможенники известили о новом вскрытом эпизоде крупной контрабанды леса российско-китайской организованной преступной группой, деятельность которой была пресечена в мае 2022 года. Установлено, что выявленная Иркутской таможней сплоченная преступная организованная группа (ОПГ) из четырех соучастников не позднее 2018 года вывезла в Китай более 12,1 тыс. кубометров незаконно заготовленных лесоматериалов хвойных пород.

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