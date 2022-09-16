Самарканд, Узбекистан, , 12:11 — REGNUM Участие Ирана в работе Шанхайскую Организацию Сотрудничества позитивно скажется на работе объединения. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС.

Путин и Мир Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия, безусловно, выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Исламской Республики Иран, на что нацелены подписываемые сегодня соответствующие документы меморандума», — заявил Путин.

«Убеждены, что полноформатное участие Ирана позитивно скажется на работе объединения, так как эта страна играет важную роль в евразийском регионе и в мире в целом», — подчеркнул он.

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