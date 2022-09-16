Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Участие Ирана в работе Шанхайской организации сотрудничества позитивно скажется на работе объединения. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств — членов ШОС.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Мир

«Россия, безусловно, выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Исламской Республики Иран, на что нацелены подписываемые сегодня соответствующие документы меморандума», — заявил Путин.

«Убеждены, что полноформатное участие Ирана позитивно скажется на работе объединения, так как эта страна играет важную роль в евразийском регионе и в мире в целом», — подчеркнул он.