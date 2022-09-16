Тифарити, , 12:16 — REGNUM Генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО и президент непризнанной Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) Браим Гали посетил столицу Анголы с официальным визитом. Об этом 16 сентября сообщает Saharawi Press Agency.

Брахим Гали Sadr-russia.ru

По данным журналистов, Гали прибыл в Анголу по приглашению президента страны Жоао Лоренсу для участия в церемонии его инаугурации на второй срок. Вместе с Гали Анголу посетила делегация правительства (САДР) в составе чиновников министерства иностранных дел.

Журналисты отмечают, что приглашение Гали демонстрирует поддержку Анголой независимости Западной Сахары от Марокко, в свете напряжённой ситуации в Северной Африки.

Ранее глава САДР также посетил с официальным визитом Кению и Тунис.