Бишкек, 16 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Вооружённый конфликт, произошедший на киргизско-таджикской границе, является заранее спланированной и подготовленной провокацией. Об этом заявил председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.

Gknb.gov.kg Государственный комитет национальной безопасности Киргизии

В качестве аргумента в пользу этой версии он привёл тот факт, что таджикские военные заранее заняли позиции для стрельбы, находясь на спорном участке границы.

«Мы бы никогда не поступили так по отношению к соседям. А они готовятся и устраивают провокации», — посетовал руководитель киргизских спецслужб.

Также Ташиев отметил, что во время перестрелок на границе с таджикской стороны были замечены группы вооружённых бородатых мужчин в чёрной одежде без знаков отличия, которые стреляли не только по киргизским пограничникам, но и по мирным гражданам.

«Бородачи никуда не исчезли. У них на руках есть оружие. Возможно, они готовят новые провокации. Это опасная ситуация», — подчеркнул глава комитета нацбезопасности Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что киргизская сторона обвинила таджикских пограничников в проникновении на неописанный участок границы в Баткенской области Киргизии. По версии киргизской погранслужбы, 14 сентября 2022 года военные Таджикистана заняли боевые позиции и обстреляли киргизских пограничников, в том числе из миномётов, в ответ на требование покинуть эту местность.