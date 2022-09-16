Париж, , 12:11 — REGNUM Французские атомные электростанции помогут ЕС пережить зиму в условиях сокращения поставок энергоносителей из России, пишет агентство Bloomberg.

Зима Булатова Екатерина © ИА REGNUM

В этом деле, отмечает обозреватель Лайонел Лоран, важную роль играет технический персонал, которому предстоит добиться запуска остановленных реакторов к 2023 году.

«Ставки очень высоки: 32 из 56 реакторов отключены — около дюжины остановились из-за проблем с коррозией. Остановка реакторов обошлась в €29 млрд в виде упущенной выгоды для компании Electricite de France SA, которая вскоре будет национализирована. Тем не менее она также имеет глобальные последствия, лишая ЕС и Францию полностью функционирующей мощности безуглеродного электричества мощностью 61,4 гигаватт, усугубляя последствия кризиса природного газа и сея семена раскола между союзниками», — обратил внимание он.

Предполагаемые ремонтные работы сопряжены с рядом проблем. В частности, многие выражают сомнения относительно того, будут ли эти ремонтные работы завершены оперативно и без осложнений, учитывая нехватку рабочих и материалов. Помимо глобальной нехватки кадров, выявленной пандемией COVID-19, сварка на атомной электростанции требует особых навыков, подготовки и соблюдения правил, которым необходимо следовать из-за радиационных рисков. Кроме того, из-за энергетического кризиса осложнены поставки необходимых материалов для атомных объектов.

Учитывая острую потребность в энергии, может возникнуть искушение немного ослабить бюрократическую волокиту и, возможно, даже отложить некоторые ремонтные работы, чтобы продолжить подачу электроэнергии.

«Но даже в военное время речь идет о ремонте, который нельзя откладывать», — подчеркнул обозреватель.

Марк Хиббс, старший научный сотрудник Программы ядерной политики Фонда Карнеги за международный мир, отмечает, что великий талант Франции заключался в создании атомных станций в больших масштабах на основе одной и той же конструкции. Крайне важно, чтобы это не стало недостатком, если сбои, вызванные одними и теми же причинами, пойдут каскадом по всей сети.