Париж, 16 сентября 2022, 12:11 — REGNUM Французские атомные электростанции помогут ЕС пережить зиму в условиях сокращения поставок энергоносителей из России, пишет агентство Bloomberg.
В этом деле, отмечает обозреватель Лайонел Лоран, важную роль играет технический персонал, которому предстоит добиться запуска остановленных реакторов к 2023 году.
Предполагаемые ремонтные работы сопряжены с рядом проблем. В частности, многие выражают сомнения относительно того, будут ли эти ремонтные работы завершены оперативно и без осложнений, учитывая нехватку рабочих и материалов. Помимо глобальной нехватки кадров, выявленной пандемией COVID-19, сварка на атомной электростанции требует особых навыков, подготовки и соблюдения правил, которым необходимо следовать из-за радиационных рисков. Кроме того, из-за энергетического кризиса осложнены поставки необходимых материалов для атомных объектов.
Учитывая острую потребность в энергии, может возникнуть искушение немного ослабить бюрократическую волокиту и, возможно, даже отложить некоторые ремонтные работы, чтобы продолжить подачу электроэнергии.
Марк Хиббс, старший научный сотрудник Программы ядерной политики Фонда Карнеги за международный мир, отмечает, что великий талант Франции заключался в создании атомных станций в больших масштабах на основе одной и той же конструкции. Крайне важно, чтобы это не стало недостатком, если сбои, вызванные одними и теми же причинами, пойдут каскадом по всей сети.