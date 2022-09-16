Канберра, , 12:13 — REGNUM 16 сентября бывший премьер-министр Австралии Джулия Гиллард дала интервью телеканалу ABC и поделилась своими мыслями о политических последствиях смерти королевы Елизаветы II.

Флаг Австралии

«Я всегда думала, что когда королева покинет нас, то это вызовет период размышлений. Я считала, что в Великобритании, есть много вопросов о национальной идентичности, с которыми Великобритания борется — будущее Шотландии, будущее Северной Ирландии, что значит быть нацией в мире без контакта с Европейским союзом после Брексита», — сказала Гиллард.

По ее словам, разговоры об установлении республики в Австралии сейчас преждевременны, но она уверена, что рано или поздно монархия будет упразднена.

«Все эти вещи нужно проработать. И тогда, я думаю, у нас может быть размеренная, устойчивая дискуссия, которая в конечном итоге приведет нас, я думаю, к республике. Но это будет не быстро», — объяснила она.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Австралии решил повременить с планами по отмене монархии