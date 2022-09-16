Москва, 16 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Совместное заявление по реагированию на изменение климата примут страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе саммита в Самарканде. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил 16 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Лес

По его словам, что проблема экологической повестки становится особенно актуальной. В этой жизненно важной для всех сфере нужны новые механизмы и форматы практического сотрудничества.

«Сегодня, принимая совместное заявление по реагированию на изменения климата, ШОС демонстрирует солидарность в деле противостояния этим рискам и вызовам», — сказал Мириёев на саммите.

Он отметил, что в рамках ШОС предлагается создать климатический совет, куда войдут политики и общественные деятели, учёные, эксперты, экологи, представители бизнеса. Ожидается, что такой формат повысит эффективность сотрудничества, реализации проектов климатической адаптации, борьбы с обострением деградации земель, внедрения технологий.

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