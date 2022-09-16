Самарканд, Узбекистан, , 12:08 — REGNUM В рамках Шанхайской Организации Сотрудничества есть потенциал для активизации спортивного сотрудничества. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Как представляется, хорошие возможности есть и для активизации спортивного сотрудничества с перспективой проведения под эгидой ШОС крупных спортивных мероприятий. Для этого можно было бы подумать о создании при нашем объединении ассоциации спортивных организаций», — заявил Путин.