Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В рамках Шанхайской организации сотрудничества есть потенциал для активизации спортивного сотрудничества. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств членов ШОС.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Владимир Путин

«Как представляется, хорошие возможности есть и для активизации спортивного сотрудничества с перспективой проведения под эгидой ШОС крупных спортивных мероприятий. Для этого можно было бы подумать о создании при нашем объединении ассоциации спортивных организаций», — заявил Путин.