Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В рамках Шанхайской организации сотрудничества есть потенциал для активизации спортивного сотрудничества. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств — членов ШОС.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Как представляется, хорошие возможности есть и для активизации спортивного сотрудничества с перспективой проведения под эгидой ШОС крупных спортивных мероприятий. Для этого можно было бы подумать о создании при нашем объединении ассоциации спортивных организаций», — заявил Путин.