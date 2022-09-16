Варшава, , 12:07 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц намекает Польше на пересмотр границ после требования Варшавы о репарациях. Такое заявление прозвучало в Потсдаме во время вручения медиапремии M100 Media Award Владимиру Кличко.

Олаф Шольц Casarosada.gob.ar

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«Глядя на [экс-премьера Польши, лидера польской оппозиции] Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные Вилли Брандтом о том, что граница между Германией и Польшей установлена​​ навсегда после сотен лет истории. И мне не хотелось бы, чтобы некоторые люди копались в книгах по истории, чтобы ввести ревизионистские изменения границ», — указал Шольц.

Реакция на эти слова не заставила себя долго ждать. Заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Аркадиуш Муларчик, что подобные заявления не новы, пишет польский портал Niezalezna. pl.

«На протяжении многих десятилетий сменявшие друг друга правительства Германии пугали поляков пересмотром границ в случае постановки вопроса о репарациях. Шольц не изобрел пороха. Я действительно надеялся на более изобретательный и блестящий ответ», — написал в Twitter Муларчик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша и дальше намерена отстаивать свои требования о возмещении Германией ущерба, нанесённого во время Второй мировой войны. С этой целью в стране создаётся специальный научно-исследовательский институт.

Добавим, что согласно отчёту комиссии по иностранным делам и законодательству Сейма Польши сумма потерь Польши в результате Второй мировой войны была оценена в 850 миллиардов долларов. Германское руководство в ответ отказалось вести переговоры о выплате компенсаций, указав, что они были выплачены ранее, вскоре после окончания Второй мировой войны.