Наталья Стрельцова,
16 сентября 2022, 18:08 — REGNUM В Новой Третьяковке на Крымском валу открылась выставка «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное». В экспозиции представлены шедевры известных художников, произведения иконописи конца XVII–XVIII веков, натюрморты, портреты и пейзажи конца XVIII — начала XIХ века.
Посетители на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Произведения демонстрируют развитие русского искусства на протяжении нескольких столетий. Всего более 190 произведений из собрания Третьяковской галереи.
Посетители на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шедевры иконописи конца XVII–XVIII веков
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шедевры иконописи конца XVII–XVIII веков
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Скульптура из музея Анны Голубкиной. Портрет А. М. Ремизова. 1911
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Скульптуры из музея Анны Голубкиной
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Многие работы представлены для зрителей впервые, обычно они хранятся в музейных запасниках. Например: «сухопутные» пейзажи мариниста Ивана Айвазовского, морские просторы, написанные Исааком Левитаном, или пейзажи, написанные Василием Ярошенко, который известен жанровыми произведениями, или натюрморты от портретиста Ивана Крамского.
Пейзаж XX века
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Роберт Фальк. Крымский пейзаж. 1915
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лев Лагорио. Батум. 1882
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Николай Ярошенко. Ночь на Каме. 1884
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лев Лагорио. Кавказское ущелье. 1893
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иосиф Крачковский. Речка Смедова в именении Д. В. Григоровича «Дулебово». 1876
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Владимир Шервуд. Водопад. Конец 1850-х
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Алексей Саврасов. Вид окрестностей Ораниенбаума. 1854
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Николай Мещерин. Зимний вечер. Деревня. 1905
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Проект сочетает показ произведений искусства и демонстрацию возможностей цифровой платформы «Моя Третьяковка», а также два маршрута в постоянных экспозициях в залах здания галереи в Лаврушенском переулке. В открытом доступе просветительской платформы хранится более 4000 произведений и постоянно появляются новые работы. Виртуальную коллекцию Третьяковки зритель можно увидеть из любой точки мира.
Графика XIX века
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Алексей Кравченко. Натюрморт с тыквой. 1920-е
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Натюрморт XXI века
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сергей Судейкин. Цветы и статуэтка. 1900-е
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное» без смартфона
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспозиция выставки рифмуется с виртуальным пространством коллекции. При входе зрителя встречает стена с картинами, размещенными в произвольном порядке, подобно странице виртуального пространства. Далее произведения разделены по хронологии, по авторам, жанру или хронологии. При наведении смартфона на этикетку рядом с картиной по QR-коду можно познакомиться с дополнительной информацией о произведении, попадая в виртуальный музей.
Картины расположены в произвольном порядке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Портреты XX века
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юрий Васильев MON. Страдание современной женщины. 1966
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вход в вирутальный музей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
QR-код в виртуальный музей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пимен Орлов. Портрет сестер- графини Е. В. Салиас де Тернемир, Е. В. Сухова-Кобылиной и С. В. Суховой — Кобылиной. 1947
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Павел Корин. Портреты из цикла «Реквием. Русь уходящая»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Павел Корин. Портреты из цикла «Реквием. Русь уходящая»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Эскиз одноименной картины Павла Корина «Реквием. Русь уходящая» (не осуществлена) 1935-1959
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Игорь Макаревич. Портрет друга. 1979-1989
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Насколько удобно ходить по выставке со смартфоном, читая в нём информацию о картинах, зритель может узнать с 13 сентября по 19 февраля на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное», расположенной в здании Новой Третьяковки на Крымском валу, дом 10.
Посетители на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM