16 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 18:08 — REGNUM В Новой Третьяковке на Крымском валу открылась выставка «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное». В экспозиции представлены шедевры известных художников, произведения иконописи конца XVII–XVIII веков, натюрморты, портреты и пейзажи конца XVIII — начала XIХ века.

Посетители на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Произведения демонстрируют развитие русского искусства на протяжении нескольких столетий. Всего более 190 произведений из собрания Третьяковской галереи.

Посетители на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Шедевры иконописи конца XVII–XVIII веков Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Шедевры иконописи конца XVII–XVIII веков Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Скульптура из музея Анны Голубкиной. Портрет А. М. Ремизова. 1911 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Скульптуры из музея Анны Голубкиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Многие работы представлены для зрителей впервые, обычно они хранятся в музейных запасниках. Например: «сухопутные» пейзажи мариниста Ивана Айвазовского, морские просторы, написанные Исааком Левитаном, или пейзажи, написанные Василием Ярошенко, который известен жанровыми произведениями, или натюрморты от портретиста Ивана Крамского.

Пейзаж XX века Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Роберт Фальк. Крымский пейзаж. 1915 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лев Лагорио. Батум. 1882 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Николай Ярошенко. Ночь на Каме. 1884 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лев Лагорио. Кавказское ущелье. 1893 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Иосиф Крачковский. Речка Смедова в именении Д. В. Григоровича «Дулебово». 1876 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Владимир Шервуд. Водопад. Конец 1850-х Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Алексей Саврасов. Вид окрестностей Ораниенбаума. 1854 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Николай Мещерин. Зимний вечер. Деревня. 1905 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проект сочетает показ произведений искусства и демонстрацию возможностей цифровой платформы «Моя Третьяковка», а также два маршрута в постоянных экспозициях в залах здания галереи в Лаврушенском переулке. В открытом доступе просветительской платформы хранится более 4000 произведений и постоянно появляются новые работы. Виртуальную коллекцию Третьяковки зритель можно увидеть из любой точки мира.

Графика XIX века Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Алексей Кравченко. Натюрморт с тыквой. 1920-е Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Натюрморт XXI века Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сергей Судейкин. Цветы и статуэтка. 1900-е Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное» без смартфона Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозиция выставки рифмуется с виртуальным пространством коллекции. При входе зрителя встречает стена с картинами, размещенными в произвольном порядке, подобно странице виртуального пространства. Далее произведения разделены по хронологии, по авторам, жанру или хронологии. При наведении смартфона на этикетку рядом с картиной по QR-коду можно познакомиться с дополнительной информацией о произведении, попадая в виртуальный музей.

Картины расположены в произвольном порядке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Портреты XX века Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Юрий Васильев MON. Страдание современной женщины. 1966 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вход в вирутальный музей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фото на память Наталья Стрельцова © ИА REGNUM QR-код в виртуальный музей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пимен Орлов. Портрет сестер- графини Е. В. Салиас де Тернемир, Е. В. Сухова-Кобылиной и С. В. Суховой — Кобылиной. 1947 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Павел Корин. Портреты из цикла «Реквием. Русь уходящая» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Павел Корин. Портреты из цикла «Реквием. Русь уходящая» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Эскиз одноименной картины Павла Корина «Реквием. Русь уходящая» (не осуществлена) 1935-1959 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Игорь Макаревич. Портрет друга. 1979-1989 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Насколько удобно ходить по выставке со смартфоном, читая в нём информацию о картинах, зритель может узнать с 13 сентября по 19 февраля на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное», расположенной в здании Новой Третьяковки на Крымском валу, дом 10.