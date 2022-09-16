Канберра, 16 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Австралии Ричард Марлз считает, что геополитическое сближение России и Китая на фоне последний событий является тревожным развитием ситуации. Об этом 16 сентября написала газета TheGuardian.

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Ранее теневой министр обороны Австралии Эндрю Хасти назвал встречу лидеров Китая и России в Узбекистане «чудовищными отношениями».

«Вы бы согласили с такой оценкой?» — спросили журналисты.

«Это не тот язык, который я бы использовал, но мы наблюдаем усиление взаимодействия между Китаем и Россией. Мы видели это во встрече, которая произошла после Зимней Олимпиады. Мы наблюдаем совместные учения Китая и России в северной части Тихого океана. Это отношения, которые развиваются, и, очевидно, это то, что влияет на стратегические обстоятельства, с которыми нам приходится иметь дело, и на сложность этих обстоятельств», — ответил Марлз.