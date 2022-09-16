Симферополь, 16 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Резкое похолодание, а также сильные дожди прогнозируются в Республике Крым 18 и 19 сентября, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Причиной резкого изменения погоды станет прохождение через полуостров контрастного холодного фронтального раздела.

По прогнозу синоптиков, 18 и 19 сентября в Крыму прогнозируются дожди, местами сильные, грозы, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 20-25 м/c, а на ЮБК и в горах — до 30-35 м/c.

19 сентября резко понизится температура воздуха — она упадёт сразу на 10-12° и составит днём 17-22°, ночью 8-13°.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения ЧС на объектах инфраструктуры, также возможны подтопления, нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.