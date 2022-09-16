Луганск, 16 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики (ЛНР) в Луганске прогремел взрыв. Об этом 16 сентября сообщает Луганский информационный центр.

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Также уточняется, что на третьем этаже здания после взрыва видны повреждения и отмечается, что проведена эвакуация сотрудников Генпрокуратуры республики.

При этом указывается, что на месте взрыва в данный момент работают представители МЧС и МВД ЛНР, включая сапёров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли населённые пункты Горловку и Зайцево.