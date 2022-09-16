Глава Южной Кореи назначил нового генерального прокурора
Сеул, 16 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил 16 сентября Ли Вон Сока на должность генерального прокурора страны, а Хван Ги Чжона — на должность главы Комиссии по справедливой торговле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что южнокорейский лидер утвердил кандидатов после того, как парламентарии не предоставили отчеты о слушаниях.
Напомним, что 14 сентября Юн Сок Ёль обратился к Национальному собранию (парламенту) с просьбой направить отчеты о слушаниях по утверждению его кандидатур на посты генерального прокурора и главы антимонопольного регулятора.
По закону кандидаты на высокие посты должны быть утверждены парламентом, однако согласие Национального собрания страны требуется только для кандидатуры премьер-министра.