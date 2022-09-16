Сеул, 16 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил 16 сентября Ли Вон Сока на должность генерального прокурора страны, а Хван Ги Чжона — на должность главы Комиссии по справедливой торговле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Сообщается, что южнокорейский лидер утвердил кандидатов после того, как парламентарии не предоставили отчеты о слушаниях.

Напомним, что 14 сентября Юн Сок Ёль обратился к Национальному собранию (парламенту) с просьбой направить отчеты о слушаниях по утверждению его кандидатур на посты генерального прокурора и главы антимонопольного регулятора.

По закону кандидаты на высокие посты должны быть утверждены парламентом, однако согласие Национального собрания страны требуется только для кандидатуры премьер-министра.