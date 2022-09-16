Владивосток, 16 сентября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Во Владивостоке по ходатайству следователя взят под стражу 16-летний подросток, напавший несколько дней назад на полицейского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, несовершеннолетний, 14 сентября, находясь в районе проспекта 100-летия Владивостока, из личных неприязненных побуждений напал на старшего участкового полиции и распылил в его сторону перцовый газ из баллона, пытался нанести удары ножом.

При попытки задержания оказал сопротивление и получил пулевое ранение.