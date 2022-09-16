Сеул, , 12:04 — REGNUM Южная Корея репатриировала останки 88 китайских солдат, погибших во время Корейской войны, что стало первой подобной церемонией с момента вступления в должность президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в мае 2022 года, как передает агентство France-Presse.

Китайский плакат времен Корейской войны

Южнокорейские гвардейцы передали деревянные гробы с останками во время церемонии в аэропорту Инчхон под Сеулом, где их погрузили на транспортный самолет китайских ВВС.

Через несколько часов останки были приняты в северо-восточном китайском городе Шэньян на торжественной церемонии, в которой приняли участие китайские ветераны войны.

Это уже девятая подобная передача с тех пор, как две страны — бывшие противники времен холодной войны — подписали в 2014 году соответствующее соглашение. Общее число возвращенных останков достигло 913.

Последнее возращение также стало первым для президента страны, который стремится поддерживать дружеские отношения с Пекином даже на фоне углубления связей с США.

«Наша ежегодная передача останков китайских солдат проводится по гуманитарным соображениям, но также символизирует дружеское сотрудничество между Южной Кореей и Китаем», — сказал на мероприятии второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли До Хун.

Также Ли добавил, что обе страны, отмечающие 30 лет с момента установления двусторонних дипломатических отношений, будут продолжать сотрудничество в «разнообразных формах».

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