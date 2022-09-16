Канберра, 16 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что дискуссия о том, чтобы его страна стала республикой, является «дебатами для другого дня». Об этом его спросили журналисты британской телекомпании ITV, когда он приехал в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II, передает телеканал Nine News.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Альбаниза также спросили, будут ли коренные австралийцы чувствовать себя более защищенными, если в стране установится республиканская форма правления.

«Одной из определяющих характеристик культуры коренных народов в этой стране является уважение к старшим … и ушедшим. И именно поэтому так много лидеров коренных народов выразили свои искренние соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II», — ответил премьер-министр.

Альбаниз также подтвердил, что в скором времени должны начаться переговоры о визите новых принца и принцессы Уэльских, Уильяма и Кэтрин, в Австралию.