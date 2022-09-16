16 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Варшава должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от Германии, но и от России.

Мирослава Романенко, , 14:25 — REGNUM Варшава должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от ФРГ, но и от Российской Федерации. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Требование репараций от России политик аргументировал тем, что войну начала Германия, а затем к войне присоединилась Россия.

«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России», — сказал он в интервью изданию Wprost.

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Заявление польского президента обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Польша рискует добиться очередного раздела, а не выплаты репараций. Иные напомнили, какой ценой Польша была освобождена от нацистских захватчиков.

«Насколько мне известно, в архивах остались документы, в которых указано, сколько Союз потратил на поляков во время и после войны. Воевали-то они советским оружием. Доиграются, что ещё и должны останутся», — написал Michael D.

«Полякам нужно выставить счёт за освобождение от фашистов, а также за появление возможности в связи с этим требовать репарации у Германии. Например, 20% от суммы требований от других стран», — с сарказмом добавил Андрей Н.

«Нет Польши — нет проблемы», — пишет Светлана З.

«Подготовка к очередному разделу Польши началась…» — не без сарказма отреагировал Серж.

«Россия обязана выставить счёт Польше за всех погибших красноармейцев, а жизнь каждого — бесценна», — прокомментировал Артур.

«Россия пусть потребует от Польши репарации за смутное время», — призвал «Русич».

Сергей Иванов. В Смутное время. 1908

«А добьются раздела», — комментирует Red FoxZ.

«Кто-то успел отправить им «мертвого осла уши»?» — смеется Rustam.

«Польша решила самоустраниться с карты мира…» — отметила Kat.

«Дешевле разделить Польшу», — пишет Evgeny.

«Добьются очередного деребана Польши с последующим восстановлением, но уже в меньших размерах и в этот раз уже без выхода к морю. Они каждый раз, как идут против России, теряют территории. Но они не обучаемые. Конечный итог — исчезновение с политической карты мира вообще», — написал Сергей И.

«Непонятно, какие вообще могут быть долги, их освободили от фашизма ценой 600 тыс. жизней воинов Красной армии. Это просто за гранью добра и зла», — добавила Ksenia.

«Клиника плачет по ним. Хотелка не отвалится?» — написал L. V.

«Пусть по своим лагерям смерти походят. Или они забыли, где они находятся?» — прокомментировала Анна Ш.

«А поляки работать не пробовали?» — поинтересовался Sergey.

«От захватчиков — деньги. От освободителей от этих захватчиков — деньги. Интересное заведение Польша: и вход, и выход платные», — подытожила Дина.

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