Донецк, 16 сентября 2022, 12:02 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 11:20 киевские каратели обстреляли из Кирово Зайцево, выпустив десять мин калибра 120 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны киевских карателей погибли три мирных жителя.
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