Донецк, , 12:02 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:15 (совпадает с мск) — н. п. Кирово — н. п. Горловка (пос. шахты им. Изотова): выпущено 9 мин калибра 120 мм», — сообщили в телеграм-канале представительства.

В 11:20 киевские каратели обстреляли из Кирово Зайцево, выпустив десять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны киевских карателей погибли три мирных жителя.

Читайте также: В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли три мирных жителя