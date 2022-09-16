Каир, 16 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Службы безопасности египетского города Гиза задержали группу мужчин, подозреваемых в организации сети по оказанию гомосексуальных интим-услуг. Об этом 16 сентября сообщает официальная газета Dostor.

Египет

По данным журналистов, сеть функционировала в городском районе «Шестого октября». Дело было возбуждено управлением местной полиции по вопросам преступлений против морали.

Трое задержанных по делу мужчин обвинялись в практике гомосексуализма, что официально запрещено египетскими законами.

В ходе расследования обвиняемые признали свою вину. Дело передано в прокуратуру Египта для дальнейшего расследования.