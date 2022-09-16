Самарканд, Узбекистан, , 12:01 — REGNUM В морских портах Евросоюза скопилось около 300 тыс. тонн российских удобрений. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Позавчера также проинформировал господина Гуттериша (генсека ООН — прим. ИА REGNUM) о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. тонн российских удобрений», — заявил Путин.

«Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — подчеркнул он.

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