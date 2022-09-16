Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В морских портах Евросоюза скопилось около 300 тыс. тонн российских удобрений. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств членов ШОС.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин

«Позавчера также проинформировал господина Гуттереша (генсека ООН — прим. ИА REGNUM) о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. тонн российских удобрений», — заявил Путин.

«Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — подчеркнул он.