Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В морских портах Евросоюза скопилось около 300 тыс. тонн российских удобрений. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств — членов ШОС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Позавчера также проинформировал господина Гуттереша (генсека ООН — прим. ИА REGNUM) о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. тонн российских удобрений», — заявил Путин.

«Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — подчеркнул он.