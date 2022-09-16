Канберра, 16 сентября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Крупнейший в Австралии проект по производству возобновляемого водорода будет реализован в Пилбаре при поддержке федерального правительства. Об этом 16 сентября сообщило новостное агентство AAP.

Флаг Австралии

Австралийское агентство по возобновляемым источникам энергии (Arena) сегодня объявило о выделении гранта в размере 47,5 млн долларов для проекта французской энергетической компании ENGIE по производству возобновляемого водорода и аммиака недалеко в Западной Австралии.

Министр по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэн заявил на пресс-конференции, что проект поможет Австралии стать мировым лидером в производстве «зеленого» водорода.

«По мере того, как мы переходим к более возобновляемой экономике, водород будет становиться все более важной частью нашего энергетического баланса и будет играть важную роль в поддержке промышленных секторов, где выбросы сокращать крайне трудно», — отметил профильный министр.