Кызыл, 16 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Туве заявили о стабилиИА REGNUMзации лесопожарной обстановки. Об этом сообщили корреспонденту в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные минприроды.

ГУ МЧС по Туве Тушение лесных пожаров в Туве

В республике зарегистрировано 13 лесных пожаров, 13 из которых локализованы на площади около 4,6 тыс. га. В их числе крупные очаги пожары в Эрзинском районе.

«В связи со стабилизацией обстановки, аэромобильные группировки Главного управления МЧС России по Республике Тыва и Хакасии, а также пожарно-спасательных частей убыли в пункты постоянной дислокации», — отметили в ведомстве.

Добавим, аэромобильная группировка МЧС была направлена в республику для защиты от огня села Качык и чабанских стоянок.

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