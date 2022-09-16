Ереван, 16 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Службе государственной безопасности Армении нужно выявлять агентские сети, распространяющие дезинформацию, и пресекать их деятельность. Об этом 16 сентября заявил в ходе заседания правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Он отметил, что расследования подобных инцидентов, выявленных в ходе войны 2020 года в Нагорном Карабахе, продолжаются. Премьер-министр потребовал, чтобы никакой статус не давал возможность совершать данные действия.

«Любая попытка сорвать такими действиями работу вооружённых сил Армении должна предупреждаться самым жёстким образом, независимо от мотивации лиц, распространяющих такие сведения», — сказал Пашинян.

Напомним, в оппозиционных партиях Армении Пашиняна обвиняют в поражении армянской стороны в войне в Нагорном Карабахе. Они проводят акции протеста, требуя отставки премьер-министра. Депутаты фракций «Армения» и «Честь имею» в ходе заседаний парламента неоднократно называли Пашиняна «предателем».