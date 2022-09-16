Ташкент, , 11:58 — REGNUM За вступлением Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в течение скорейшего времени выступает Россия. Об этом 16 сентября заявил на саммите ШОС в Самарканде президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Россия, безусловно, выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Исламской Республики Иран, на что нацелены подписываемые сегодня соответствующие документы, меморандум», — сказал он.

Также глава Российского государства указал, что в Москве убеждены в том, что полноформатное участие Ирана в ШОС положительно отразится на работе этой организации, так как Тегеран играет важную роль и в Евразии, и во всём мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что участники международного экономического сотрудничества должны прекратить прибегать к инструментам протекционизма и санкционному давлению.