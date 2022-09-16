Москва, 16 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Сенаторы разработали законопроект, направленный на поддержку граждан, заключивших кредитный договор и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Council.gov.ru Николай Журавлев

Документ предусматривает возможность предоставления гражданам права на получение льготного периода исполнения обязательств по кредитному договору на срок до шести месяцев для восстановления платежеспособности. Такое право может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора при условии существенного снижения доходов заемщика.

Журавлев напомнил, что механизм антикризисных кредитных каникул был достаточно эффективным и помог избежать дефолта заемщиков, столкнувшихся с временным снижением дохода.

«Учитывая успешный опыт временных кредитных каникул, востребованность этой меры среди заемщиков, предлагаем предусмотреть такое право гражданина — обратиться за кредитными каникулами — на постоянной основе», — пояснил сенатор.

Вице-спикер Совфеда считает, что законопроект позволит надлежащим образом защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Он добавил, что во время льготного периода будет запрещено начислять неустойку, штрафы, пени и обращать взыскание на предмет залога, а информация о предоставлении заемщику льготного периода не будет ухудшать его кредитную историю.