Сыктывкар, , 11:58 — REGNUM В Коми за август число вакансий выросло на 9%. Это самый высокий показатель в СЗФО, сообщает платформа по поиску работы hh.ru.

В поисках работы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Наиболее сильный прирост вакансий и, как следствие спрос, на новых сотрудников наблюдался в сферах «Наука, образование» (+149% новых вакансий за месяц), «Высший менеджмент» (+43%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+34%), «Маркетинг, реклама, PR» (+30%), а также «Административный персонал» (+25%).

Как сообщало ИА REGNUM, Коми за год число безработных сократилось на три тысячи человек.