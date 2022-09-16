Канберра, 16 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. По данным организации Surf Life Saving Australia, с приближением зимы смертность от утоплений в Австралии достигла самого высокого уровня за последние 25 лет. Об этом 16 сентября сообщил телеканал Nine News.

Simon Clancy Австралия

Исследование, проведенное профильной организацией и Королевским обществом спасения, показало, что за последние 12 месяцев в Австралии утонули 339 человек. Это на 15% больше, чем в прошлом году, и является самым высоким показателем с 1996 года.

В общей сложности 39 человек погибли в результате наводнений, которые сотрясали континент из-за погодного явления Ла-Нинья.

В отчете также отмечается, что 141 случай смерти от утопления произошел вдоль побережья, что является самым высоким показателем, зарегистрированным с 2004 года, и, к сожалению, на 16% больше, чем в среднем за 10 лет.

Более 28% всех смертей от утопления приходится на людей старше 65 лет, что на 34% больше, чем в прошлом году.