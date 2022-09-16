Новосибирск, 16 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Суд избрал меру пресечения в отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области Ивана Сидоренко по делу о мошенничестве. Парламентария отправили под домашний арест. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Обдумывание мошенничества

«В отношении обвиняемого Сидоренко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 30 суток, то есть до 13 ноября 2022 года», — говорится на сайте суда.

Сидоренко освобождён из-под стражи. Постановление пока не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении депутата Заксобрания Новосибирской области было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Речь может идти о махинациях с земельным участком в Калининском районе. Предварительный ущерб составляет более 160 млн рублей.

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