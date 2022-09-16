Калуга, 16 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В энергосистеме Калужской области потребление электроэнергии в августе составило 550,8 млн кВт∙ч, что на 4,0% больше аналогичного показателя 2021 года. Рост показателя связан с увеличением потребления электроэнергии металлургическими и сельскохозяйственными предприятиями региона. Выработка электроэнергии в августе составила 19,0 млн кВт∙ч, что на 94,7% больше, чем в августе 2021 года. Об этом 16 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на оперативные данные филиала Системного оператора — Смоленское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Смоленской, Брянской и Калужской областей).

Филиал Системного оператора — Смоленское РДУ Потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в энергосистеме Калужской области за восемь месяцев 2022 года составило 4854,3 млн кВт∙ч, что на 0,4% превышает объем потребления за тот же период 2021 года. Увеличение показателя, в основном, обусловлено ростом электропотребления предприятиями сельскохозяйственной отрасли. Выработка электроэнергии в энергосистеме Калужской области за январь–август составила 153,8 млн кВт∙ч, что на 9,7% меньше, чем за такой же период 2021 года.

«Дефицит производства электроэнергии на территории энергосистемы Калужской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный переток электроэнергии в энергосистему Калужской области в августе составил 531,8 млн кВт∙ч, за январь–август 2022 года — 4700,5 млн кВт∙ч. В августе и январе–августе 2021 года аналогичный показатель составил 519,9 млн кВт∙ч и 4663,9 млн кВт∙ч соответственно», — отметили в филиале Смоленского РДУ.