Канберра, 16 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. После своего прилета в Великобританию премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил журналистам, что король Карл III, продолжающий выступать за дальнейшие меры по борьбе с изменением климата в своей новой аполитичной роли монарха, был бы «совершенно приемлемым» для его страны. Об этом 16 сентября сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Сейчас Альбаниз и генерал-губернатор Австралии находятся с визитом в Соединенном Королевстве по случаю похорон королевы Елизаветы II.

Он отметил, что новый король вскоре должен принять решение, будет ли он продолжать выступать за сокращение выбросов парниковых газов, как он это делал в течение многих лет в качестве наследного принца.

«Важно, чтобы монархия дистанцировалась от партийных политических вопросов. Но есть такие проблемы, как изменение климата, и я думаю, что если он решит продолжать делать заявления в этой области, я думаю, что это вполне приемлемо», — сказал премьер-министр Австралии.