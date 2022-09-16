Самара, , 11:58 — REGNUM Завершить ремонт Южного моста в кратчайшие сроки поручил администрации Самары глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Ремонт моста Пресс-служба администрации Белгорода

Сообщается, что проблему затянувшегося ремонта Южного моста в Самаре Азаров обозначил на встрече с заместителем председателя губдумы Мариной Антимоновой и председателем комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктором Кузнецовым.

«Я внимательно читаю обращения граждан. В этом году много жалоб по Самаре и по городским дорогам. Раскритиковал мэрию за то, что график ремонтных работ сдвинули, не начав их еще весной. По Южному мосту поступает много обращений, что никак не могут доделать. Поставил задачу городским властям завершить работы в сжатые сроки», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Отмечается, что ремонт путепровода «Аврора» и Южного моста осуществлялся в 2017 году, спустя время проявились недостатки, которые подрядчик устранил по гарантии. Позже были зафиксированы новые проблемы дорожного покрытия.

Сообщается, что администрация Самары переносила сроки завершения работ Южного моста, что вызвало недовольство горожан.

«Тут уже дело не в предусмотренных средствах — они есть. А уже в расторопности, четкости, профессионализме отдельных служб и департаментов. В данном случае — городского округа Самара. Очень надеюсь, что моя настоятельная просьба позволит городским властям наконец-то привести Южный мост в порядок в кратчайшие сроки», — заявил Азаров.