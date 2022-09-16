Ярославль, 16 сентября 2022, 12:11 — REGNUM В Ярославле почти закончен технико-ценовой аудит Карабулинской развязки и третьего моста через Волгу. Об этом рассказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Денис Замараев.
Чиновник также отметил, что взаимодействие с подрядчиком идёт на почти ежедневной основе, сроки строительства моста сдвигать не собираются, так что он должен быть готов к 2027 году.
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