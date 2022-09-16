Ярославль, 16 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Ярославле почти закончен технико-ценовой аудит Карабулинской развязки и третьего моста через Волгу. Об этом рассказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Денис Замараев.

Эскиз Карабулинской развязки

«Материалы по технико-ценовому аудиту моста подрядчик на следующей неделе подает в «Главгосэкспертизу» и ожидается, что к началу декабря эта документация будет утверждена «Главгосэкспертизой». Это мост. Остальные этапы уже находятся в экспертизе. От проспекта Толбухина до проспекта Фрунзе. Следующий этап — это развязка на Фрунзе и заволжская часть. Они зайдут в нашу региональную экспертизу и выйдет также к декабрю месяцу», — пояснил Замараев.

Чиновник также отметил, что взаимодействие с подрядчиком идёт на почти ежедневной основе, сроки строительства моста сдвигать не собираются, так что он должен быть готов к 2027 году.