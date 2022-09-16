Канберра, , 11:56 — REGNUM Группа юристов и лидеров сообществ аборигенов начала процесс консультаций, чтобы «проверить давлением» планы по созданию нового органа в парламенте Австралии по защите прав и интересов коренных народов. Об этом 16 сентября сообщил телеканал Nine News.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Профессор публичного права из Университета Нового Южного Уэльса Габриэль Эпплби входит в число руководителей, которые в ближайшие месяцы встретятся с экспертами по конституционному праву по всей Австралии.

Это произошло после того, как премьер-министр страны Энтони Альбаниз пообещал провести референдум, чтобы закрепить создание нового органа в конституции страны.

В эфире Nine News Эпплби сказал, что «сложный и технический» процесс позволит рассмотреть вопрос о том, соответствует ли поправка к конституции, предложенная федеральным правительством, стремлениям защитить права коренных австралийцев.

По словам Эпплби, посредством семинаров и дискуссий на переговорах также будут рассмотрены юридические проблемы, связанные с воплощением идеи.