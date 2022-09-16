Донецк, 16 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:35 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — сообщили в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны киевских карателей погибли три мирных жителя.

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