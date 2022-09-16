Чебоксары, 16 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Чувашии ожидаются дожди, которые ненадолго сменятся тёплой погодой. Затем резко похолодает. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Белка в Чебоксарах

По его словам, ближайшие три дня из-за прохождения атмосферных фронтов атлантического циклона ожидается дождливая погода. 17 сентября пройдут кратковременные дожди, а 18 сентября дождь будет лить весь день. Несмотря на это, будет тепло: температура составит +15…+20 градусов.

19 сентября ожидается приход тропического воздуха с потеплением до +23 градусов. Затем местами прошумят грозы со шквалистым ветром, и погода начнёт возвращаться в климатические рамки.

20 — 21 сентября сохранится сильный ветер, но при этом выглянет солнце, осадки не прогнозируются. С 22 сентября из-за смены направления ветра похолодает до +11…+16 градусов, а по ночам воздух начнёт остывать до +7 градусов.

По предварительным прогнозам, сильных дождей до конца месяца не предвидится. Синоптик-любитель отмечает, что в первой половине сентября выпало 68% месячной нормы осадков.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее чувашские спасатели предупредили, что с 15 по 19 сентября в большинстве районов республики ожидается чрезвычайная пожароопасность.